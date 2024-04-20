ВСУ ударили из HIMARS по новому штабу российских десантников в Бахмуте: погибли 8 офицеров

Командный пункт размещался в центре города и был совсем новым.

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Во вторник, 16 апреля, силы обороны Украины нанесли удар по командному пункту 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ в оккупированном Бахмуте Донецкой области. Об этом пишет российский канал "Досье шпиона".

Отмечается, что удар по костромским десантникам из в/ч 71211 был нанесен двумя ракетами РСЗО "HIMARS".

Как сообщается, вследствие удара погибло 8 офицеров полка. Среди погибших начальник разведки, начальник артиллерии, начальник связи и старший помощник начальника штаба полка.

В то же время количество раненых неизвестно.

Подчеркивается, что командный пункт был новым и представлял из себя двухэтажное административное здание в центральной части города. Десантники заехали туда всего за неделю до нанесения удара.

Согласно информации СБУ, военнослужащие полка причастны к массовым убийствам мирных жителей в Буче Киевской области.

Напомним, что об уничтожении командования этого полка в Украине было известно еще в марте 2022 года. ВСУ ликвидировали командира полка, полковника Сергея Сухарева, руководившего расстрелом колонны ВСУ под Иловайском в августе-сентябре 2014 года.

Позднее, в июле того же года снайпер ВСУ ликвидировал командира 331-го парашютно-десантного полка воздушно-десантных войск ВС России Ивана Поздеева, прибывшего из Костромы, во время рекогносцировки местности.