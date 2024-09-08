"Залежить від майстерності наших військових": у РНБО розповіли про цілі операції в Курській області

Олександр Литвиненко в інтерв'ю зазначив, що з росіянами можна дискутувати тільки з позиції сили. Інакше, війна продовжиться і на інших територіях.

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Олександр Литвиненко, який з березня 2024 року є секретарем Ради національної безпеки і оборони України, дав в інтерв'ю французькому виданню Le Monde оцінку операції ЗСУ в Курській області. А також припустив, як Володимира Путіна можна посадити за стіл переговорів.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, 52-річний Олександр Литвиненко обійняв посаду глави Ради оборони і національної безпеки України (РНБО) у березні. Роль цього органу, що перебуває під прямим керівництвом президента України, полягає в координації роботи різних служб безпеки і зовнішньої політики. У більш неформальній формі РНБО також відіграє роль сполучної ланки між цими структурами, президентом і громадянським суспільством зі стратегічних питань.

У своєму інтерв'ю Литвиненко прокоментував операцію ЗСУ в Курській області, зазначивши, що її метою було запобігання вторгненню ЗС РФ у Сумську область.

"А також викликати роздратування Володимира Путіна і підняти моральний дух українців. Воно триває і тепер залежить від майстерності наших військових. Я довіряю їм. На жаль, у росіян достатньо резервів для наступу на Покровськ у Донецькій області. Це не змінює правила гри, але це значний успіх", — зазначив Литвиненко.

На його думку, зараз Росія не готова до предметних переговорів.

"Проблема в тому, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. У росіян стратегічна культура, відмінна від західної. З ними можна дискутувати тільки з позиції сили. Ось чому нам повинні допомогти перемогти Росію. В іншому разі війна продовжиться і на інших територіях. Однак ми продовжуємо реалізовувати формулу миру президента Зеленського, зокрема, готуючи наступний Форум миру", — сказав Литвиненко.

Свою роль на посаді глави РНБО Литвиненко описав просто: допомога президенту Зеленському в його місії, яка полягає в забезпеченні національної безпеки країни. За його словами, вони зустрічаються щотижня, як усі, хто займається безпекою і війною з Росією.

Але за його словами, небезпеку становить російська пропаганда.

"Росія має великий досвід пропаганди ще з радянських часів. Вона мала у своєму розпорядженні значний арсенал інструментів проти Заходу: від руху за мир до комуністичних партій. Сьогодні метод не в тому, щоб говорити, що Захід поганий, а Росія хороша, а в тому, щоб заплутати людей. Зробити вигляд, що всі ці країни брешуть і вони погані. Усе для того, щоб дестабілізувати і зруйнувати імідж Заходу. Коли все неясно, вони можуть розповісти свою історію", — зазначив Литвиненко.

Щоб боротися з цією пропагандою, Олександр Литвиненко пропонує боротися з неправдивою інформацією і покласти край анонімності в Інтернеті. Є й просте рішення: допомогти Україні домогтися перемоги у війні з Росією.

Нагадаємо, Олександр Литвиненко став секретарем РНБО після Олексія Данілова. Фокус розповідав про призначення і персону Литвиненка, який є відомим аналітиком з питань національної безпеки в Україні.