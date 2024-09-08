"Зависит от мастерства наших военных": в СНБО рассказали о целях операции в Курской области

Александр Литвиненко в интервью отметил, что с россиянами можно дискутировать только с позиции силы. Иначе, война продолжится и на других территориях.

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Александр Литвиненко, который с марта 2024 года является секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, дал в интервью французскому изданию Le Monde оценку операции ВСУ в Курской области. А также предположил, как Владимира Путина можно усадить за стол переговоров.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, 52-летний Александр Литвиненко занял пост главы Совета обороны и национальной безопасности Украины (СНБО) в марте. Роль этого органа, находящегося под прямым руководством президента Украины, заключается в координации работы различных служб безопасности и внешней политики. В более неформальной форме СНБО также играет роль связующего звена между этими структурами, президентом и гражданским обществом по стратегическим вопросам.

В своем интервью Литвиненко прокомментировал операцию ВСУ в Курской области, отметив, что ее целью было предотвращение вторжения ВС РФ в Сумскую область.

"А также вызвать раздражение Владимира Путина и поднять моральный дух украинцев. Оно продолжается и теперь зависит от мастерства наших военных. Я доверяю им. К сожалению, у россиян достаточно резервов для наступления на Покровск в Донецкой области. Это не меняет правила игры, но это значительный успех", — отметил Литвиненко.

По его мнению, сейчас Россия не готова к предметным переговорам.

"Проблема в том, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. У русских стратегическая культура, отличная от западной. С ними можно дискутировать только с позиции силы. Вот почему нам должны помочь победить Россию. В противном случае война продолжится и на других территориях. Однако мы продолжаем реализовывать формулу мира президента Зеленского, в частности, готовя следующий Форум мира", — сказал Литвиненко.

Свою роль на посту главы СНБО Литвиненко описал просто: помощь президенту Зеленскому в его миссии, которая заключается в обеспечении национальной безопасности страны. По его словам, они встречаются каждую неделю, как все, кто занимается безопасностью и войной с Россией.

Но по его словам, опасность представляет российская пропаганда.

"Россия имеет большой опыт пропаганды еще с советских времен. Она располагала значительным арсеналом инструментов против Запада: от движения за мир до коммунистических партий. Сегодня метод не в том, чтобы говорить, что Запад плохой, а Россия хорошая, а в том, чтобы запутать людей. Сделать вид, что все эти страны лгут и они плохие. Все для того, чтобы дестабилизировать и разрушить имидж Запада. Когда все неясно, они могут рассказать свою историю", — отметил Литвиненко.

Чтобы бороться с этой пропагандой, Александр Литвиненко предлагает бороться с ложной информацией и положить конец анонимности в Интернете. Есть и простое решение: помочь Украине добиться победы в войне с Россией.

Напомним, Александр Литвиненко стал секретарем СНБО после Алексея Данилова. Фокус рассказывал о назначении и персоне Литвиненко, который является известным аналитиком по вопросам национальной безопасности в Украине.