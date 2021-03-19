На засіданні РНБО обговорять третю хвилю COVID-19 і карантин, — нардепка
За словами Юлії Клименко, на РНБО обговорюватимуть, які саме обмежувальні заходи вводити в Україні.
Сьогодні, 19 березня, на черговому засіданні РНБО розглянуть ситуацію з пандемією коронавірусу, а також доцільність запровадження локдауну.
Про це заявила нардепка від "Голосу" Юлія Клименко в ефірі каналу "Україна 24".
"Ширяться чутки, якщо так можна сказати, тому що офіційно ще не говорили, про те, що обговорюватимуть власне небезпеку третьої хвилі, що робити з третьою хвилею коронавірусу", — сказала вона.
Вона нагадала, що в багатьох українських областях переповнені лікарні, а також розгортаються мобільні госпіталі.
"І не тільки лікарні, вибачте, вже переповнені й морги", — додала вона.
За словами Клименко, на РНБО обговорюватимуть, які саме обмежувальні заходи вводити.
"Тому питання в тому, як бути далі — буде національний локдаун, або обласні, регіональні. Наразі, як я розумію, рішення не ухвалене, і це обговорюватиметься на РНБО", — зазначила нардепка.
Зазначимо, раніше видання "РБК-Україна" з посиланням на своє джерело в Офісі президента повідомило, що 19 березня має відбутися чергове засідання Ради національної безпеки й оборони України (РНБО).
Раніше стало відомо, що з 20 березня Київ закриють на локдаун, який триватиме три тижні — до 9 квітня. Крім того, у Київській області незабаром теж можуть посилити карантин через поширення коронавірусної інфекції.