На засіданні РНБО обговорять третю хвилю COVID-19 і карантин, — нардепка

За словами Юлії Клименко, на РНБО обговорюватимуть, які саме обмежувальні заходи вводити в Україні.

Сьогодні, 19 березня, на черговому засіданні РНБО розглянуть ситуацію з пандемією коронавірусу, а також доцільність запровадження локдауну.

Про це заявила нардепка від "Голосу" Юлія Клименко в ефірі каналу "Україна 24".

"Ширяться чутки, якщо так можна сказати, тому що офіційно ще не говорили, про те, що обговорюватимуть власне небезпеку третьої хвилі, що робити з третьою хвилею коронавірусу", — сказала вона.

Вона нагадала, що в багатьох українських областях переповнені лікарні, а також розгортаються мобільні госпіталі.

"І не тільки лікарні, вибачте, вже переповнені й морги", — додала вона.

За словами Клименко, на РНБО обговорюватимуть, які саме обмежувальні заходи вводити.

"Тому питання в тому, як бути далі — буде національний локдаун, або обласні, регіональні. Наразі, як я розумію, рішення не ухвалене, і це обговорюватиметься на РНБО", — зазначила нардепка.

Зазначимо, раніше видання "РБК-Україна" з посиланням на своє джерело в Офісі президента повідомило, що 19 березня має відбутися чергове засідання Ради національної безпеки й оборони України (РНБО).

Раніше стало відомо, що з 20 березня Київ закриють на локдаун, який триватиме три тижні — до 9 квітня. Крім того, у Київській області незабаром теж можуть посилити карантин через поширення коронавірусної інфекції.