На Ивано-Франковщине разворачивают мобильный госпиталь для больных COVID-19 (видео)

К полноценной работе госпиталь на 120 мест будет готов в течение 9 дней.

На территории Богородчанской центральной районной больницы на Ивано-Франковщине, где оказывают помощь больным COVID-19, разверачивают мобильный госпиталь ГСЧС, сообщается на сайте ведомства.

Он рассчитан на 120 мест и укомплектован оборудованием для оказания медицинской помощи больным коронавирусом согласно табелю утвержденного приказом Министерства здравоохранения.

По словам главы Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука, этот госпиталь вместе со всеми системами жизнеобеспечения должен быть оборудован за девять дней.

За последние сутки в регионе выявлено 738 новых подтвержденных случаев коронавируса. Всплеск инфекции спровоцировали сразу несколько факторов, рассказал и.о. руководителя Департамента здравоохранения ОГА Владимир Дзёмбак.

"Инфицирование происходит там, где непосредственно есть контакты. И местные контактируют, и туристы приезжают, и Расколяда, – это все наложилось так, что заболеваемость у нас сейчас возросла", – отметил он в комментарии "Радио Свобода".

Дзёмбак добавил, что на стационарном лечении находятся пациенты со средней и тяжелой формой заболевания.

Главврач Богородчанской ЦРБ сообщил, что все 250 мест в больнице заняты, и чтобы расширить их количество еще на 60 , необходимо увеличивать и места в реанимации.

Напомним, из-за резкого роста больных коронавирусом на Прикарпатье собираются развернуть карантинные блокпосты и ввести особый режим въезда и выезда из области. На них планируют проверять состояние здоровья путешественников и, в случае необходимости, доставлять их в медучреждение.

На данный момент наибольший рост числа заболевших фиксируется в Ивано-Франковске, Коломыйском и Надворнянском районах.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что больницы города готовы принять 100 пациентов с COVID-19 из Ивано-Франковской области, где из-за ухудшения ситуации в больницах почти не осталось мест для инфицированных.