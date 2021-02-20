На Івано-Франківщині розгортають мобільний шпиталь для хворих на COVID-19 (відео)

До повноцінної роботи шпиталь на 120 місць буде готовий протягом 9 днів.

На території Богородчанської центральної районної лікарні на Івано-Франківщині, де надають допомогу хворим на COVID-19, розгортають мобільний шпиталь ДСНС, повідомляється на сайті відомства.

Він розрахований на 120 місць й укомплектований обладнанням для надання медичної допомогипацыэнтам з коронавірусом, згідно з табелем, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я.

За словами голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука, цей шпиталь разом з усіма системами життєзабезпечення повинен бути обладнаний за дев'ять днів.

За останню добу в регіоні виявлено 738 нових підтверджених випадків коронавіруса. Сплеск інфекції спровокували відразу кілька факторів, розповів в.о. керівника Департаменту охорони здоров'я ОДА Володимир Дзьомбак.

"Інфікування відбувається там, де безпосередньо є контакти. І місцеві контактують, і туристи приїжджають, і Розколяда, — це все наклалося так, що захворюваність у нас зараз зросла", – зазначив він у коментарі "Радіо Свобода".

Дзьомбак додав, що на стаціонарному лікуванні перебувають пацієнти із середньою і важкою формою захворювання.

Головлікар Богородчанської ЦРЛ повідомив, що всі 250 місць в лікарні зайняті, і щоб розширити їх кількість ще на 60, необхідно збільшувати і місця в реанімації.

Нагадаємо, через різке зростання хворих на коронавірус на Прикарпатті збираються розгорнути карантинні блокпости і ввести особливий режим в'їзду і виїзду з області. На них планують перевіряти стан здоров'я мандрівників і, в разі необхідності, доставляти їх в медустанову.

На даний момент найбільше зростання числа хворих фіксується в Івано-Франківську, Коломийському та Надвірнянському районах.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що лікарні міста готові прийняти 100 пацієнтів з COVID-19 з Івано-Франківської області, де через погіршення ситуації в лікарнях майже не залишилося місць для інфікованих.