Коронавирус на Прикарпатье: в области установят карантинные блокпосты

Региональная комиссия ТЭБ собирается ввести в Ивано-Франковской области особый режим въезда и выезда.

На Прикарпатье собираются развернуть карантинные блокпосты и ввести особый режим въезда и выезда из области из-за коронавируса. Об этом говорится в протоколе внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля.

На блокпостах планируют проверять состояние здоровья путешественников и, в случае необходимости, доставлять их в медучреждение.

"Создать на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае выявления признаков заболевания — направить их в учреждение здравоохранения" – говорится в протоколе заседания.

Также отмечается, что на территории области создадут 16 карантинных пунктов, из которых 5 будут работать в круглосуточном режиме. Среди них пункты в Ивано-Франковске – на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 у ресторана «Лелеч» и в селе Черниев. В Надвирнянском районе блокпосты выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.

На данный момент наибольший рост числа заболевших фиксируется в Ивано-Франковске, Коломыйском и Надворнянском районах. Недавно спасатели привезли на Прикарпатье мобильный госпиталь для больных COVID-19.

Ивано-Франковщина установила печальный коронавирусный рекорд – за сутки 16 февраля там диагностировали 646 случаев заражения COVID-19. Фокус попытался разобраться в причинах происходящего.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что больницы города готовы принять 100 пациентов с COVID-19 из Ивано-Франковской области, где из-за ухудшения ситуации в больницах почти не осталось мест для инфицированных.