Коронавірус на Прикарпатті: в області встановлять карантинні блокпости

Регіональна комісія ТЕБ збирається ввести в Івано-Франківській області особливий режим в'їзду і виїзду.

На Прикарпатті збираються розгорнути карантинні блокпости і ввести особливий режим в'їзду і виїзду з області через коронавірус. Про це йдеться в протоколі позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ та НС від 19 лютого.

На блокпостах планують перевіряти стан здоров'я мандрівників і, в разі необхідності, доставляти їх в медустанову.

"Створити на в'їздах і виїздах з окремих населених пунктів області карантинні пункти (пости) для обмеження поширення коронавирусной хвороби COVID-19. Установити особливий режим в'їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров'я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі виявлення ознак захворювання — направити їх до закладу охорони здоров'я "- йдеться в протоколі засідання.

Також зазначається, що на території області створять 16 карантинних пунктів, з яких 5 працюватимуть у цілодобовому режимі. Серед них пункти в Івано-Франківську — на автодорозі Н-10, біля АЗС на автодорозі Н-09 біля ресторану «Лелеч» і в селі Черніїв. У Надвірнянському районі блокпости виставляють в селищі Делятин і в селі Яблуниця на дорозі Н-09.

На даний момент найбільше зростання числа хворих фіксується в Івано-Франківську, Коломийському та Надвірнянському районах. Нещодавно рятувальники привезли на Прикарпаття мобільний госпіталь для хворих COVID-19.

Івано-Франківщина встановила сумний коронавірусний рекорд — за добу 16 лютого там діагностували 646 випадків зараження COVID-19. Фокус спробував розібратися в причинах того, що відбувається.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що лікарні міста готові прийняти 100 пацієнтів з COVID-19 з Івано-Франківської області, де через погіршення ситуації в лікарнях майже не залишилося місць для інфікованих.