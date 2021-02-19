Спасатели привезли на Прикарпатье мобильный госпиталь для больных COVID-19 (видео)

Мобильный госпиталь будет рассчитан на 250 мест. Его создадут на базе Богородчанской больницы.

В Ивано-Франковскую область привезли мобильный госпиталь для размещения пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Решение о приведение в готовность мобильного госпиталя ГСЧС было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС во исполнение поручения премьер-министра. Сегодня, 19 февраля, колонна авто доставила мобильный госпиталь на Прикарпатье", — сообщили в ведомстве.

Спасатели также опубликовали видео перевозки мобильного госпиталя.

Мобильный госпиталь будет рассчитан на 250 мест. Его создадут на базе Богородчанской больницы.

"Комитет по вопросам здоровья нации внимательно следит за ситуацией в области и ожидает от Минздрава анализа причин, которые привели к критической нагрузке на медицинскую отрасль региона", — сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

На Западной Украине существенно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Наблюдается резкий всплеск числа заразившихся и, соответственно, госпитализированных. Морозы и снегопад затрудняют транспортировку заболевших в соседние регионы. А больницы на местах переполнены – люди лежат в коридорах, кабинетах врачей, не хватает медперсонала и лекарств.

Ивано-Франковщина установила печальный коронавирусный рекорд – за сутки 16 февраля там диагностировали 646 случаев заражения COVID-19. Фокус попытался разобраться в причинах происходящего.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что больницы города готовы принять 100 пациентов с COVID-19 из Ивано-Франковской области, где из-за ухудшения ситуации в больницах почти не осталось мест для инфицированных.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на текущий момент высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области, отметив, что там во многих населенных пунктах занято более 90% коек для COVID-больных.

Зеленский в ответ на это заявил, что с ситуацией "надо тщательно разобраться" и, в связи с непогодой, "рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области".