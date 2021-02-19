Рятувальники привезли на Прикарпатті мобільний госпіталь для хворих COVID-19 (відео)

Мобільний госпіталь буде розрахований на 250 місць. Його створять на базі Богородчанської лікарні.

В Івано-Франківську область привезли мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з COVID-19. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Рішення про приведення в готовність мобільного госпіталю ДСНС прийняли Державною комісією з ТЕБ та НС на виконання доручення премʼєр-міністра. Сьогодні, 19 лютого, колона авто доставила мобільний госпіталь на Прикарпатті", — повідомили у відомстві.

Рятувальники також опублікували відео перевезення мобільного госпіталю.

Мобільний госпіталь буде розрахований на 250 місць. Його створять на базі Богородчанської лікарні.

"Комітет з питань здоровʼя нації уважно стежить за ситуацією в області та очікує від МОЗ аналізу причин, які привели до критичного навантаження на медичну галузь регіону", — сказав голова парламентського комітету з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький.

На Західній Україні істотно погіршилася ситуація із захворюваністю на коронавірус. Спостерігається різкий сплеск числа тих, що заразилися і, відповідно, госпіталізованих. Морози та снігопад ускладнюють транспортування хворих в сусідні регіони. А лікарні на місцях переповнені — люди лежать в коридорах, кабінетах лікарів, не вистачає медперсоналу і ліків.

Івано-Франківщина встановила сумний коронавірусний рекорд — за добу 16 лютого там діагностували 646 випадків зараження COVID-19. Фокус спробував розібратися у причинах того, що відбувається.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що лікарні міста готові прийняти 100 пацієнтів з COVID-19 з Івано-Франківської області, де через погіршення ситуації в лікарнях майже не залишилося місць для інфікованих.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на поточний момент високий рівень захворюваності спостерігається в Івано-Франківській області, зазначивши, що там у багатьох населених пунктах зайнято понад 90% ліжок для COVID-хворих.

Зеленський у відповідь на це заявив, що з ситуацією "треба ретельно розібратися" і, у звʼязку з негодою, "розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області".