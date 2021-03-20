Гулянки отменяются со вторника: Одесса попала в "красную" зону карантина

Новые региональные локдауны не за горами: сейчас эпидемическая ситуация соответствует "красному" уровню опасности уже в пяти областях и в городе Киеве.

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС 20 марта ввела "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Киеве и Одесской области с 00:00 23 марта, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В Киеве решением местных властей ограничения, которые практически соответствуют "красной" зоне, действуют уже с утра 20 марта.

По данным Минздрава, уровень госпитализацией в Киеве сейчас составляет 103,3 на 100 тыс. населения, а в Одесской области – 67,9. Заполненность ковидных коек с подведенным кислородом соответственно составляет 74% и 55,8%.

О ситуации в Киеве написал в Facebook блогер и системный аналитик Евгений Истребин: "Докатались, дотусовались. Пишет врач одной киевской больницы: больница забита на 100%, но при этом она сегодня дежурит по скорой по городу. МОЗ сегодня дал данные по заполнению коек с кислородом. В Киеве 74%. Это самый высокий показатель в стране".

Волонтер Катерина Ножевникова занимается в Одессе кислородными концентраторами. 20 марта она написала: "В феврале 2021 мы выдали за месяц 126 концентраторов. С 15 по 20 марта за пять дней выдали 122. Сегодня минус 24. И минус две сипап-маски, которые необходимы в опорных больницах для тяжелых пациентов, но там таких масок нет. Купить их в свободный продаже тоже нет возможности".

На 20 марта эпидемическая ситуация соответствует "красному" уровню опасности уже в пяти областях и в городе Киеве. В Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях, где "красные" зоны действуют уже несколько дней, уровень госпитализации сейчас: 131,0, 116,7, 96,5 и 114,7.

В Киеве за сутки 19 марта зафиксировано 1070 новых случаев заболевания, 19 человек умерли, 414 – выздоровели. В Одесской области эти цифры соответственно такие: 1037, 11 и 0.

Напомним, днем ранее стало известно, что Киевская область ужесточает карантин вслед за столицей. Там ограничения вступят в силу с воскресенья, 21 марта, и продлятся также до 9 апреля. Там будут действовать аналогичные ограничения.

В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой.