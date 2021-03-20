Гулянки скасовуються з вівторка: Одеса потрапила до "червоної" зони карантину

Нові регіональні локдауни не за горами: зараз епідемічна ситуація відповідає "червоному" рівню небезпеки вже в п'яти областях і в місті Києві.

Державна комісія ТЕБ та НС 20 березня ввела "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Києві та Одеській області з 00:00 23 березня, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У Києві рішенням місцевої влади обмеження, які практично відповідають "червоній" зоні, діють вже з ранку 20 березня.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, рівень госпіталізацією в Києві зараз становить 103,3 на 100 тис. населення, а в Одеській області — 67,9. Заповнена ковідних ліжок з підведим киснем відповідно становить 74% і 55,8%.

Про ситуацію в Києві написав в Facebook блогер і системний аналітик Євген Істребін: "Докаталися, дотусовалісь. Пише лікар однієї київської лікарні: лікарня забита на 100%, але при цьому вона сьогодні чергує по швидкої по місту. МОЗ сьогодні дав дані щодо заповнення ліжок з киснем. у Києві 74%. Це найвищий показник в країні".

Волонтер Катерина Ножевнікова займається в Одесі кисневими концентраторами. 20 березня вона написала: "У лютому 2021 ми видали за місяць 126 концентраторів. З 15 по 20 березня за пʼять днів видали 122. Сьогодні мінус 24. І мінус дві сіпап-маски, які необхідні в опорних лікарнях для важких пацієнтів, але там таких масок немає. Купити їх у вільний продаж теж немає можливості".

На 20 березня епідемічна ситуація відповідає "червоному" рівню небезпеки вже в пʼяти областях і в місті Києві. У Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій і Житомирській областях, де "червоні" зони діють уже кілька днів, рівень госпіталізації зараз: 131,0, 116,7, 96,5 і 114,7.

У Києві за добу 19 березня зафіксовано 1070 нових випадків захворювання, 19 осіб померли, 414 — одужали. В Одеській області ці цифри відповідно такі: 1037, 11 і 0.

Нагадаємо, днем раніше стало відомо, що Київська область посилює карантин слідом за столицею. Там обмеження вступлять в силу з неділі, 21 березня, і триватимуть також до 9 квітня. Там будуть діяти аналогічні обмеження.

У Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильніше, ніж осіння, і може стати національною катастрофою.