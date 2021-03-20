Кабмін перегляне роботу громадського транспорту під час локдауну

Транспорт можуть повністю зупинити в Києві, Одесі, Житомирі, Чернівцях, Івано-Франківську та інших містах, що входять до "червоної" зони.

Державна комісія з питань техногенно-епідемічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла таке рішення під час засідання 20 березня. Подробиці передає прес-служба Кабінету міністрів.

Комісія доручила Мінінфраструктури, МОЗ та іншим органам влади переглянути правила роботи громадського транспорту в областях і містах, які потрапили в "червону" карантинну зону. В даний час Кабмін забороняє в таких регіонах будь-які перевезення пасажирів, як регулярні, так і нерегулярні, виняток становлять лише транзитні рейси без посадок і висадок.

Заборона поки не поширюються на особисті автомобілі, але для них діють такі обмеження:

не більше 5 осіб в салоні разом з водієм, без урахування дітей;

водії службових і орендованих авто повинні повідомити про свій маршрут Національної поліції.

Спеціальний залізничний транспорт також може переміщатися по "червоній" зоні за погодженням з з Міністерством охорони здоров'я та Мінінфраструктури (для внутрішніх перевезень) і з обласними адміністраціями (для приміських маршрутів).

За рішенням Комісії з ТЕБ та НС з 23 березня в "червону" зону перейдуть Київ і Одеса. При цьому в столиці жорсткі обмеження почали діяти з 20 березня. Зараз "червоний" рівень небезпеки оголошено в чотирьох областях: Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що роботу громадського транспорту в Києві можуть заборонити після переходу в "червону" зону карантину. У той же час прес-секретар столичного мера Оксана Зінов'єва розповіла, що міська влада поки не збираються зупиняти рух, незважаючи на важку ситуацію з коронавирусной інфекцією.

Сам глава Києва Віталій Кличко раніше припустив, що в столичному метро можуть ввести додаткові обмеження, наприклад, по черзі пропускати людей на станції і закривати частину дверей у вечірній або ранковий час. На його думку, такі заходи допоможуть уникнути стовпотворіння.