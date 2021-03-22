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Статистика коронавірусу станом на 22 березня: Львівська та Одеська області лідирують за новими випадками

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Медики, лікарі, коронавірус, пацієнт
Фото: 24 канал | Медики лікують хворого з коронавірусом

Після вихідних кількість нових хворих очікувано знизилася.

За останню добу в Україні зафіксували 7 893 нових випадків коронавірусної інфекції. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розмістив у "Фейсбук" статистику станом на ранок 22 березня.

Серед захворілих виявилися 413 дітей і 161 медичний працівник.

За минулу добу в Україні:

  • госпіталізовані — 3 026 осіб;
  • летальних випадків — 157 (днем раніше 166);
  • одужали — 2 993 осіб.

Медики провели 34 129 тестувань на коронавірус, зокрема методом ПЛР — 21 611, методом ІФА — 4 418, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 8 100.

Усього за час пандемії в Україні:

  • захворіли — 1 554 256 осіб;
  • одужали — 1 260 842 особи;
  • летальних випадків — 30 098;
  • провели ПЛР-тестів — 7 681 388.
Статистика коронавируса на 22 березня
Статистика коронавірусу станом на 22 березня
Фото: Facebook / Максим Степанов

За добу найбільше випадків захворювання підтвердили у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

Кількість нових випадків за добу за регіонами:

  • Київ — 349 випадків;
  • Вінницька область — 513 випадків;
  • Волинська область — 186 випадків;
  • Дніпропетровська область — 455 випадків;
  • Донецька область — 210 випадків;
  • Житомирська область — 580 випадків;
  • Закарпатська область — 289 випадків;
  • Запорізька область — 189 випадків;
  • Івано-Франківська область — 241 випадок;
  • Київська область — 557 випадків;
  • Кіровоградська область — 4 випадки;
  • Луганська область — 17 випадків;
  • Львівська область — 937 випадків;
  • Миколаївська область — 301 випадок;
  • Одеська область — 745 випадків;
  • Полтавська область — 130 випадків;
  • Рівненська область — 125 випадків;
  • Сумська область — 289 випадків;
  • Тернопільська область — 276 випадків;
  • Харківська область — 456 випадків;
  • Херсонська область — 86 випадків;
  • Хмельницька область — 198 випадків;
  • Черкаська область — 247 випадків;
  • Чернівецька область — 384 випадки;
  • Чернігівська область — 129 випадків.

За попередню добу, 21 березня, в Україні госпіталізували 3 032 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою на нього. За даними Міністерства охорони здоров'я, пацієнти зайняли 39 279 ліжко-місць із 73 690 (53,9%). Найбільше ліжок заповнені в Закарпатській (75,53%), Вінницькій (73,46%), Івано-Франківській (70,28%) і Миколаївській областях (68,13%), а також у Києві (74,70%).