Статистика коронавірусу станом на 22 березня: Львівська та Одеська області лідирують за новими випадками

Після вихідних кількість нових хворих очікувано знизилася.

За останню добу в Україні зафіксували 7 893 нових випадків коронавірусної інфекції. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розмістив у "Фейсбук" статистику станом на ранок 22 березня.

Серед захворілих виявилися 413 дітей і 161 медичний працівник.

За минулу добу в Україні:

госпіталізовані — 3 026 осіб;

летальних випадків — 157 (днем раніше 166);

одужали — 2 993 осіб.

Медики провели 34 129 тестувань на коронавірус, зокрема методом ПЛР — 21 611, методом ІФА — 4 418, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 8 100.

Усього за час пандемії в Україні:

захворіли — 1 554 256 осіб;

одужали — 1 260 842 особи;

летальних випадків — 30 098;

провели ПЛР-тестів — 7 681 388.

[ + – ] Статистика коронавірусу станом на 22 березня Фото: Facebook / Максим Степанов

За добу найбільше випадків захворювання підтвердили у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

Кількість нових випадків за добу за регіонами:

Київ — 349 випадків;

Вінницька область — 513 випадків;

Волинська область — 186 випадків;

Дніпропетровська область — 455 випадків;

Донецька область — 210 випадків;

Житомирська область — 580 випадків;

Закарпатська область — 289 випадків;

Запорізька область — 189 випадків;

Івано-Франківська область — 241 випадок;

Київська область — 557 випадків;

Кіровоградська область — 4 випадки;

Луганська область — 17 випадків;

Львівська область — 937 випадків;

Миколаївська область — 301 випадок;

Одеська область — 745 випадків;

Полтавська область — 130 випадків;

Рівненська область — 125 випадків;

Сумська область — 289 випадків;

Тернопільська область — 276 випадків;

Харківська область — 456 випадків;

Херсонська область — 86 випадків;

Хмельницька область — 198 випадків;

Черкаська область — 247 випадків;

Чернівецька область — 384 випадки;

Чернігівська область — 129 випадків.

За попередню добу, 21 березня, в Україні госпіталізували 3 032 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою на нього. За даними Міністерства охорони здоров'я, пацієнти зайняли 39 279 ліжко-місць із 73 690 (53,9%). Найбільше ліжок заповнені в Закарпатській (75,53%), Вінницькій (73,46%), Івано-Франківській (70,28%) і Миколаївській областях (68,13%), а також у Києві (74,70%).