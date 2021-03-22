Статистика коронавірусу станом на 22 березня: Львівська та Одеська області лідирують за новими випадками
Після вихідних кількість нових хворих очікувано знизилася.
За останню добу в Україні зафіксували 7 893 нових випадків коронавірусної інфекції. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розмістив у "Фейсбук" статистику станом на ранок 22 березня.
Серед захворілих виявилися 413 дітей і 161 медичний працівник.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізовані — 3 026 осіб;
- летальних випадків — 157 (днем раніше 166);
- одужали — 2 993 осіб.
Медики провели 34 129 тестувань на коронавірус, зокрема методом ПЛР — 21 611, методом ІФА — 4 418, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 8 100.
Усього за час пандемії в Україні:
- захворіли — 1 554 256 осіб;
- одужали — 1 260 842 особи;
- летальних випадків — 30 098;
- провели ПЛР-тестів — 7 681 388.
За добу найбільше випадків захворювання підтвердили у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.
Кількість нових випадків за добу за регіонами:
- Київ — 349 випадків;
- Вінницька область — 513 випадків;
- Волинська область — 186 випадків;
- Дніпропетровська область — 455 випадків;
- Донецька область — 210 випадків;
- Житомирська область — 580 випадків;
- Закарпатська область — 289 випадків;
- Запорізька область — 189 випадків;
- Івано-Франківська область — 241 випадок;
- Київська область — 557 випадків;
- Кіровоградська область — 4 випадки;
- Луганська область — 17 випадків;
- Львівська область — 937 випадків;
- Миколаївська область — 301 випадок;
- Одеська область — 745 випадків;
- Полтавська область — 130 випадків;
- Рівненська область — 125 випадків;
- Сумська область — 289 випадків;
- Тернопільська область — 276 випадків;
- Харківська область — 456 випадків;
- Херсонська область — 86 випадків;
- Хмельницька область — 198 випадків;
- Черкаська область — 247 випадків;
- Чернівецька область — 384 випадки;
- Чернігівська область — 129 випадків.
За попередню добу, 21 березня, в Україні госпіталізували 3 032 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою на нього. За даними Міністерства охорони здоров'я, пацієнти зайняли 39 279 ліжко-місць із 73 690 (53,9%). Найбільше ліжок заповнені в Закарпатській (75,53%), Вінницькій (73,46%), Івано-Франківській (70,28%) і Миколаївській областях (68,13%), а також у Києві (74,70%).