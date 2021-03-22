Третя хвиля COVID-19: за 22 березня госпіталізували понад 2,5 тис осіб

У Києві, Вінницькій та Закарпатській областях заповненість ліжок продовжує рости, показник перевалив за 76%.

Станом на вечір 22 березня в Україні зайняті 40 731 з 73 837 ліжок для пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 (55,16%). Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу кількість зайнятих місць збільшилася на 1 452 (ввечері 21 березня їх було 39 279).

У понеділок госпіталізували 2 519 осіб, що на 513 менше, ніж за минулу добу (3 032 чоловік). Виписали за сьогодні 892 людини, тобто на 380, ніж за 21 березня (1 272 особи).

У "найважчих" адміністративних одиницях ситуація йде таким чином:

Київ — 78,02% (напередодні — 74,70%);

Вінницька область — 76,34% (напередодні — 73,46%);

Закарпатська область — 76,1% (напередодні — 75,53%);

Івано-Франківська область — 71,77% (напередодні — 70,28%);

Миколаївська область — 70,38% (напередодні — 68,13%).

За минулу добу ТОП-5 "антилідерів" не змінився, проте відсоток зайнятих місць зріс.

Найкраща ситуація станом на вечір 22 березня в Херсонській області — там зайняті лише 15,72% ліжок.

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ, у себе у Facebook зазначив, що середня швидкість заповнення ліжок для COVID-пацієнтів збільшилася до 922 на день.

"Я не панікую, я попереджаю, такими темпами скоро буде катастрофа. Країна на надзвуковій швидкості летить до медичного колапсу. Кабмін замість введення "червоної" зони, передав повноваження обмежувати роботу громадського транспорту місцевої влади. По суті перед лицем загрози яка носить національний характер, центральна влада просто підняла лапки вгору, і сказала "ми в будиночку, у нас лапки, ми котики", — написав Істребін.

Також він опублікував інфографіки, на яких відобразив динаміку госпіталізацій COVID-пацієнтів по Україні.

[ + – ] Динаміка госпіталізацій COVID-пацієнтів в Україні, 22 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Динаміка госпіталізацій COVID-пацієнтів в Україні, 22 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

Нагадаємо, станом на ранок 22 березня в Україні зафіксовано 7 893 нових випадки коронавірусу. За добу найбільше випадків захворювання підтвердили у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

Уже ряд міст, зокрема Київ, Львів та Миколаїв, посилили карантинні обмеження. У МОЗ України заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять у "червону" зону.