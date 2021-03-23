Третя хвиля коронавірусу: за 23 березня госпіталізували рекордні 5,4 тис осіб

Кількість добових госпіталізацій COVID-пацієнтів з січня збільшилася на 174%.

Станом на вечір 23 березня в Україні зайняті 41 235 з 74 298 ліжок для пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 (55,5%). Про це свідчить інформація, опублікована на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу кількість зайнятих місць збільшилася на 504 (ввечері 22 березня їх було 40 731).

За вівторок госпіталізували рекордні 5 438 осіб (попередній "рекорд" встановили 16 березня, тоді за добу госпіталізували 4 883 особи). За вчора, 22 березня, госпіталізували 2 519 осіб, що на 2 919 менше, ніж за сьогодні.

За 23 березня виписали 5 090 осіб, тобто на 4 198 більше, ніж за вчора (892 людини).

Найгірша ситуація із заповненням ліжок для COVID-пацієнтів в таких адміністративних одиницях:

Київ — 79,79% заповнених ліжок для COVID-пацієнтів (напередодні — 78,02%);

Вінницька область — 72,42% (напередодні — 76,34%);

Закарпатська область — 72,12% (напередодні — 76,1%);

Івано-Франківська область — 70,55% (напередодні — 71,77%);

Хмельницька область — 70,42% (напередодні — 68,66%);

Миколаївська область — 69,56% (напередодні — 70,38%).

Упродовж минулої доби до ТОП-5 "антилідерів" за цим показником замість Миколаївської області потрапила Хмельницька.

Найкраща ситуація з кількістю заповнених ліжок у Херсонській області. Станом на вечір 23 березня там зайняті лише 11,08% ліжок (добою раніше — 15,72%).

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ, на своїй сторінці у Facebook написав, що кількість добових госпіталізацій COVID-пацієнтів з січня збільшилася на 174%.

"На ШВЛ вже 1229 пацієнтів, зростання за день 73. Це на 74% вище осінньої хвилі", — зазначив Істребін.

Також він опублікував інфографіки, на яких відобразив динаміку госпіталізацій COVID-пацієнтів по Україні.

[ + – ] Динаміка госпіталізацій COVID-пацієнтів в Україні, 23 березня [ + – ] Динаміка госпіталізацій COVID-пацієнтів в Україні, 23 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

Нагадаємо, за минулу добу, 22 березня, в Україні зафіксували новий рекорд смертності від коронавірусу — 333 людини. Найбільше випадків захворювання COVID-19 за добу підтвердили в Одеській (1 122), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях, а також у місті Київ (1050).

Уже ряд міст, зокрема Київ, Львів та Миколаїв, посилили карантинні обмеження. У МОЗ заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять в "червону" зону.