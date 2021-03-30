Третя хвиля COVID: за 30 березня були госпіталізовані рекордні 5 499 осіб

У лідерах за добовим приростом кількості зайнятих ліжок — Харківська, Хмельницька та Херсонська області.

Станом на вечір вівторка, 30 березня, у лікарнях України зайняті 45 731 із 76 534 ліжок для пацієнтів із коронавірусом, що становить 59,75%. Такі дані наводить сайт Міністерства охорони здоровʼя.

За добу кількість зайнятих лікарняних ліжок зменшилася на 167 порівняно з вчорашнім днем, коли їх було 45 898.

Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 або підозрою на захворювання сьогодні склало 5 499 — це на 2 908 більше, ніж вчора, коли була 2 591 госпіталізація. Збільшилася і кількість виписок — сьогодні їх було 5 644, що на 4 598 більше вчорашніх показників (1 046).

Лідерами з добового приросту зайнятих ліжко-місць при цьому є Харківська (+72 зайнятих місця), Хмельницька (+56) та Херсонська (+54) області.

Кількість зайнятих ліжок із киснем у цілому по країні, якщо вірити даним МОЗ, також зменшилася і склала 53,23% проти вчорашніх 53,93%.

Пʼятірка регіонів із найнепростішою ситуацією із зайнятості ліжок із киснем виглядає так:

Київ — 85,83% заповнених ліжок із киснем проти 86,5% напередодні;

Житомирська область — 73,91% (вчора — 76%);

Київська область — 72,54% (вчора — 77,29%);

Львівська область — 71,12% (вчора — 70,32%);

Миколаївська область — 71,03% (вчора — 69,81%).

Таким чином, у першій "пʼятірці" все ті ж адміністративні одиниці, що й напередодні, однак якщо в першій "трійці" — у Києві, Житомирській та Київській області — ситуація дещо покращилася, то у Львівській та Миколаївській областях вільних ліжок із киснем стало менше.

Блогер Євген Істребін, який аналізує дані Міністерства охорони здоровʼя, у себе на сторінці у Facebook написав про те, що сьогоднішній день — 30 березня — ознаменувався новим рекордом за кількістю добових госпіталізацій, — їх, за його словами, 5 511.

[ + – ] Добові госпіталізації/виписки в Україні, 30 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

При цьому він зазначив, що зростає кількість тих, хто знаходиться в реанімації і на апараті штучної вентиляції легенів.

[ + – ] Кількість пацієнтів на ШВЛ, Україна, 30 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

"Але найбільше мене Хмельницька область вражає. Вона скоро стане першою в Україні з госпіталізацій на душу населення, але Державна комісія з ТЕБ та НС там не вводить червону зону", — написав він.

[ + – ] Кількість госпіталізацій на 1 млн населення, 30 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Кількість госпіталізацій в Хмельницькій області, 30 березня

Істребін зазначив, що обласна комісія ввела в Хмельницькій області «не обмеження, а марення сивої кобили».

"Типу шинкам можна працювати тільки до 22:00 і промислові ринки не закривати", — написав Істребін.

Системний аналітик здивувався також тому, що в Чернівецькій області на тлі поновлення рекорду за кількістю госпіталізацій, вирішили відкрити Калинівський ринок. Він зазначив, що у Львові ринки, навпаки, вирішили закрити.

"Ну і про Київ взагалі не варто говорити. Тут ярмарки ще завтра будуть проходити, тільки з 1 квітня їх закриють. Про промислові ринки і початкову школу навіть згадувати не хочеться. Зате активно йдуть госпіталізації в лікарні УЗ, де немає кисню. Зашибісь просто", — зазначив він.

[ + – ] Завантаження київських лікарень "УЗ", 30 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

Раніше міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов написав про те, що в країні за минулу добу від коронавірусу померли 286 осіб. Одужали — 3 576 осіб.

Серед захворілих на коронавірус зареєстрували 344 дітей і 140 медичних працівників.

Попередній рекорд за кількістю госпіталізацій був зареєстрований 23 березня, тоді в лікарні з коронавірусом або підозрою на нього потрапили 5 438 осіб.