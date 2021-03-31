На закупівлю вакцин від коронавірусу вже витрачено 40% виділених грошей, — StateWatch

Україна витратила за два роки на закупівлю вакцин 2,55 млрд грн, натомість ми отримали 715 тис. доз вакцин, з яких 232 тис. було використано. Вакцинація стартувала 35 днів тому.

МОЗ витратило близько 1,59 млрд грн на закупівлю вакцин за бюджетною програмою 2021 року "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19". Це становить 40% від загальної суми програми 3,95 млрд грн, повідомила експертна організація StateWatch з посиланням на лист Державної казначейської служби.

Додатково з бюджету минулого року в грудні виплатили 964,3 млн грн за поставку 1,9 млн доз китайської вакцини CoronaVac.

Таким чином, на сьогодні за поставку вакцин в Україні загалом за два роки виплатили 2,55 млрд грн, роблять висновок у StateWatch.

Загалом, згідно з бюджетною програмою вакцинації цього року, Міністерство охорони здоров'я планує закупити 7,9 млн доз вакцини для 3,9 млн осіб.

Ціна за одну дозу вакцини, передбачена цією програмою, становить 504 грн. Така ціна була сплачена за одну дозу вакцини CoronaVac. Вартість дози індійської вакцини CoviShield не оголошується. "Однак якщо розділити обсяг витрачених коштів на ціну за вакцину, закладену в бюджетну програму, то можна припустити, що вже було закуплено близько 5 млн доз для України", — йдеться у повідомленні StateWatch.

В Україні буде достатньо вакцини, щоб вакцинувати 50% населення до кінця 2021 року. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За 35 днів кампанії з вакцинації владі вдалося ввести першу дозу вакцини 232 тис. особам. До кінця року залишається 275 днів і 20 млн осіб.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021. Вона відбуватиметься у п'ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19 жителів і персонал будинків для літніх та військових на фронті. Всі щеплення є добровільними і безкоштовними.

Україна отримала 500 тис. доз вакцини CoviShield. Всі щеплення поки робляться нею.

Також, в країну прибули 215 тис. доз вакцини CoronaVac. Вона поки проходить контроль МОЗ.

Українські медики, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, можуть вакцинувати до 5 млн осіб на місяць. МОЗ планує, що до кінця 2021 року вакцинують від коронавірусу не менше 60% дорослого населення країни.