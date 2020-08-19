На сайте президента появилась петиция о ликвидации НОТУ

На сайте президента Украины появилась петиция о ликвидации Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), арегистрированная 18 августа.

Автором петиции является Сергиенко Андрей Владимирович. На данный момент петицию поддержал 1761 человек при необходимых 25 тысяч.

"В связи с либерализацией и евроинтеграцией общества и государства возникает потребность в ликвидации устаревших и неэффективных институтов, не соответствующих требованиям", – говорится в тексте документа.

По мнению автора, НОТУ является прямым правопреемником Радиокомитета УССР, который был образован еще в 30-х годах прошлого века, и не соответствует реалиям времени.

"За столь продолжительное время сменились поколения, государства, однако учреждения вроде НОТУ осталась неизменными", – отмечает Сергиенко.

Кроме того, по мнению автора, данная организация множество раз становилась центром разжигания вражды по поводу культурных вопросов.

Сергиенко считает, что ликвидация НОТУ позволит привлечь значительные средства в Государственный бюджет Украины.

Напомним, Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказала в регистрации на отбор к участию в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2020" 12-летнему Максиму Ткачуку, который с песней "Смуглянка" из знаменитого кинофильма "В бой идут одни старики" победил в престижном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне.