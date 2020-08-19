В оккупированном Крыму спецслужбы РФ задержали украинского добровольца

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании украинского добровольца на территории оккупированного Крыма.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает российское агентство ТАСС.

Российские силовики якобы задержали бойца добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана.

Оккупанты заявили, что возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кировского района АРК.

"По адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. На данный момент подозреваемый задержан", - говорится в сообщении ФСБ.

В спецслужбе утверждают, что крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил "в батальон имени Н. Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".

"В составе незаконного вооруженного формирования в обязанности подозреваемого входило осуществление охраны расположения батальона, содействие украинским пограничникам в совместном патрулировании пограничной зоны, проверка граждан и автомобилей на пунктах пропуска. Впоследствии мужчина вернулся в Крым, но продолжил поддерживать контакты с членами батальона и свою преступную деятельность по участию в батальоне", - отметили в ФСБ.

Задержанному в Крыму мужчине грозит до 15 лет ареста.

Для справки.

Батальон имени Номана Челебиджихана - добровольческое крымскотатарское вооруженное формирование, создание которого началось в начале 2016 года во время блокады на административной границе с оккупированным Крымом, названный в честь Номана Челебиджихана - крымскотатарского политика и общественного деятеля, первого председателя правительства Крымской Народной Республики. Работа по формированию батальона продолжается. В нем смогут служить освобожденные из плена защитники Украины, участники АТО, а также те, кто не хочет призываться на оккупированной территории. Особенность подразделения - отсутствие спиртного и халяльная пища, которую готовят для бойцов.

Напомним. в 2018 году подконтрольный Кремлю Феодосийский городской суд приговорил к двум годам тюрьмы условно крымского татарина Сулеймана Кадырова, который у себя в Facebook написал, что "Крым - это Украина".

Кроме того, журналиста и блогера из Крыма Наримана Мемедеминова приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Кривого Рога, который следовал в аннексированный Крым в поисках, по его словам, "лушей жизни".