Статистика коронавируса в Украине на 20 августа: впервые зафиксировано более 2 000 больных

По состоянию на утро 20 августа, в Украине зафиксировано 2 134 новых случаев коронавируса (днем ранее – 1967). Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

За этот период зафиксированы 40 летальных случаев (днем ранее – 28), выздоровел 704 пациент (812).

Всего в Украине с начала эпидемии выявили 98 537 инфицированных.

Общее количество жертв COVID-19 составляет в стране 2 184.

По словам Степанова, за сутки заболели 100 детей, 160 медработников, 407 человек госпитализировали.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (242), в Киеве (227), в Черновицкой (189), во Львовской (183), Ивано-Франковской (168) областях.

Статистика по регионам:

– Винницкая область – 3405 (+82);

– Волынская область – 4929 (+51);

– Днепропетровская область – 1873 (+57);

– Донецкая область – 1156 (+34);

– Житомирская область – 2597 (+61);

– Закарпатская область – 6662 (+110);

– Запорожская область – 1213 (+34);

– Ивано-Франковская область – 7290 (+168);

– Кировоградская область – 749 (1);

– Киев – 11172 (+227);

– Киевская область – 4727 (+42);

– Львовская область – 12631 (+183);

– Луганская область – 204 (10);

– Николаевская область – 893 (+36);

– Одесская область – 5408 (+127);

– Полтавская область – 594 (+12);

– Ровенская область – 8091 (+138);

– Сумская область – 1078 (+55);

– Тернопольская область – 4116 (+115);

– Харьковская область – 6849 (+242);

– Херсонская область – 321 (+9);

– Хмельницкая область – 1768 (90);

– Черновицкая область – 8297 (+189);

– Черкасская область – 1200 (25);

– Черниговская область – 1314 (+36).

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине резко увеличилось число больных коронавирусом, которые имеют тяжелое течение заболевания.