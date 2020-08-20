В Киеве снова выросла заболеваемость на COVID-19

За прошедшие сутки, 19 августа, в Киеве коронавирус обнаружили в 227 человек, 3 больных умерли.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Так, среди заболевших: 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет и 5 девочек от 5 до 16 лет, а также 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет и четверо мальчиков от 2 лет до 10.

Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян. В столице уже 11 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Также за прошедшие сутки 101 человек выздоровел. Всего коронавирус преодолели 3 585 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39, в Святошинском – 37, в Днепровском районе – 31 случай.

Напомним, по состоянию на утро 20 августа, в Украине зафиксировано 2 134 новых случаев коронавируса.