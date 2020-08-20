В столице обучение с 1 сентября начнется в понятном для общества формате, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новый учебный год в столице начнется 1 сентября в "понятном для общества формате" обучения, а дальше все будет завесить от организованности и сплоченности жителей города.

Об этом он рассказал в ходе Августовской педагогической онлайн-конференции Киева, передает Интерфакс-Украина.

"Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях с придерживанием всех правил. Наши школы к этому готовы. Конечно, есть угрозы, не все просто, но мы с вами преодолеем все вызовы и обязательно вернемся к обычной жизни", – сказал мэр.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.