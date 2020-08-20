МОЗ отменил проведение матчей с болельщиками: "Шахтер" и "Динамо" сыграют при пустых трибунах

Новый сезон в украинском футболе начнется без болельщиков на трибунах. Минздрав запретил футбольным фанатам посещать матчи первых туров УПЛ и поединок за Суперкубок Украины.

Об это сообщают "Футбол NEWS".

Отмечается, что такое решение принято из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Украине.

В конце прошлого сезона Минздрав разрешил заполнять трибуны на четверть, но сейчас пересмотрел свое решение.

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартует 21 августа. Матч за Суперкубок между "Шахтером" и "Динамо" состоится 25 августа на "Олимпийском" в Киеве.

Отметим, перед стартом нового футбольного сезона киевское "Динамо" подало заявку на чемпионат 2020/21. С учетом футболистов молодежной команды в список попал 71 игрок. Если же брать заявку основной команды (список А), то там 24 игрока и одно вакантное место для новичка, если никто не будет продан.

Недавно в матче 1/2 финала Лиги Европы в немецком Дюссельдорфе донецкий "Шахтер" проиграл итальянскому "Интеру" со счетом 0:5 и выбыл из турнира.

Накануне старта нового футбольного сезона в Украине ультрас киевского "Динамо" выступили с очередным заявлением, в котором отметили, что отказываются оказывать полную поддержку команде, пока на посту главного тренера остается Мирча Луческу.