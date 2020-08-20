Все Prozorro: в "Укрзализныце" украли 12 млн на ремонте подвижного состава

Служба безопасности Украины раскрыла хищения при закупках запчастей для ремонта пассажирского подвижного состава "Укрзализныци".

Как сообщает пресс-центр СБУ, схема была организована менеджментом "Пассажирской компании" УЗ – филиала "Укрзализныци", который занимается ремонтом поездов.

"В течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 миллионов гривен на закупку товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзализныця" перечислила всю сумму денег", – сообщили в ведомстве.

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Согласно экспертизе СБУ, руководство "Пассажирской компании" безосновательно завысило стоимость деталей в тендерной документации, чем нанесло ущерб государству на сумму почти в 12 миллионов гривен. Противоправный механизм работал "через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности".

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Для документирования противоправной деятельности в Киеве и в Виннице проводятся обыски в служебных помещениях "Укрзализныци", а также в офисах упомянутых коммерческих структур.

Сообщается об открытии уголовного производства по ч.5 ст.191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение ним путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Карается такое преступление лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, вчера, 19 августа, "Укрзализныця" выбрала себе нового руководителя. Наблюдательный совет УЗ практически единогласно проголосовал за кандидатуру Владимира Жмака, кототый сейчас возглавляет набсовет аэропорта "Борисполь".