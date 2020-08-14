Укрзализныця получит нового руководителя. Прямо из "Борисполя"

О перспективе решения главного кадрового вопроса в УЗ сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Мы должны получить решение наблюдательного совета УЗ с рекомендацией победителя по результатам отбора, и на следующем заседании правительства, надеюсь, сможем рассмотреть эту кандидатуру", – сказал он днем 13 августа во время визита на авиационный завод в Харькове.

Наблюдательный совет УЗ практически единогласно проголосовал за назначение главой правления компании главу наблюдательного совета международного аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака. Об этом сообщил экс-директор УЗ по развитию бизнеса Андрей Рязанцев.

Жмак был назначен членом набсовета "Борисполя" в мае 2019 года. С 2015-го по 2016 год занимал должность первого заместителя председателя Одесской ОГА (при Саакашвили). Занимал руководящие должности в структурах нефтяной группы ТНК-BP и "Роснефть" в Украине. Как советник мобильного оператора "Киевстар" отвечал за развитие новых направлений бизнеса и комплаенс, в течение семи лет входил в набсовет "Киевстара".

Родился он в 1964 году в Чернобыле. Срочную воинскую службу проходил в Афганистане в 1982–1984 годах

Напомним, набсовет УЗ дал старт конкурсу на должность главы правления компании в феврале 2020 года.

В настоящее время и. о. главы правления компании является Иван Юрик, он также принимал участие в конкурсе.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что железная дорога идет к коллапсу и грузовых, и пассажирских перевозок из-за отсутствия реформирования. По его мнению, необходимо определиться с "качественным менеджментом", поскольку уже "реформа УЗ перезрела".