Только 50% жителей Донбасса идентифицируют себя как граждане Украины, – опрос

Менее 51% жителей Донбасса ощущают себя в первую очередь гражданами Украины.

Об этом сообщила председатель правления Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Ольга Балакирева на презентации результатов опроса "Центра" Социальный мониторинг, которая проходила сегодня, 21 августа, в "Интерфаксе".

Презентуемое исследование называется "Мнение и отношение населения Украины: август 2020" и часть его вопросов посвящается грядущей 29 годовщине независимости Украины.

Отвечая на вопрос "кем вы чувствуете себя в первую очередь", 69,6% опрошенных украинцев заявили, что чувствуют себя гражданами Украины.

Еще 17,3% респондентов сообщили, что в первую очередь ощущают себя представителями своего города или села. И 8,3% – назвались жителями своего региона.

"И тут очень интересное распределение по регионам. Оно достаточно традиционное, потому что жители Донбасса и Южного региона всегда большей мерой идентифицируют себя... более региональными, более определяют себя жителями своего города или села, то есть своей региональной идентификацией, чем общеукраинской идентификацией", – сообщила Балакирева.

Так гражданами Украины на Донбассе себя считают 50,7% опрошенных. В то же время на Западной Украине этот показатель составил 78,2%, в Центральной – 72,7%, в Восточной – 69,9% и 55,1% – в Южной.

По ее словам такой же вопрос ее организация ставила в 92 году, через год после провозглашения независимости Украины. И тогда "гражданином Украины" себя выбрали 45,6%. Хотя тогда было больше вариантов ответа не 5, как в этот раз, а 9, включая пункт "гражданин СССР".