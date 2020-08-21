Глава САП Назар Холодницкий уволился со своей должности
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.
Об этом Холодницкий написал на своей странице в Facebook.
Приказ о его увольнении подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.
"Оглядываясь назад, могу сказать, что это были одновременно одни из самых тяжелых и интересных лет в моей жизни", – написал он.
"В деятельности САП были также взлеты и падения, разочарования ... это естественный процесс ... Однако в самые тяжелые периоды мы оставались единственной командой, поэтому я благодарю каждого из вас за поддержку", – добавил он.