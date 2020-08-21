26,7% украинцев поддерживают закон об особом статусе Донбасса, - опрос

26,7% украинцев поддерживают принятие закона об особом статусе Донбасса. В то же время выступают категорически против 26,8% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Кроме того, при определенных условиях готовы поддержать такой закон еще 31,6% украинцев. А именно:

При условии одобрения такого закона политической партией/лидером, которой/которому я доверяю - 6,9%,

В условиях введения миротворческой миссии в ОРДЛО - 9,2%,

При условии полного восстановления в ОРДЛО действия Конституции Украины и законов - 15,5%.

Как украинцы относятся к закону о статусе Донбасса, в зависимости от политических взглядов

В тоже время, большинство украинцев уверены, что для достижения мира на Донбассе нужно идти на компромиссы, но не на все.

Украинцы не готовы идти на полные компромиссы в вопросе мира на Донбассе

При этом, большинство украинцев, тем не менее убеждены, что в целом ситуация в стране развивается в неправильном направлении - таких 59%. Лишь 19% имеют противоположное мнение.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, 65% украинцев считают, что в государственным и официальным языком в стране должен быть только украинский, а русский может свободно использоваться.