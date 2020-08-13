Украинцы обвиняют Зеленского в сложившейся экономической ситуации – Опрос

При этом, большинство украинцев до сих пор отдают ему предпочтение среди других кандидатов в президенты.

Большинство граждан Украины считают Владимира Зеленского ответственным за социально-экономическую ситуацию в стране.

К таким выводам пришли социологи центра Разумкова и Socis, по результатам последнего опроса.

В частности, отвечая на вопрос "Кто по вашему мнению несет основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране?", более 40% респондентов назвали ответственным Владимира Зеленского.

Свыше 27% опрошенных считают, что за ситуацию в ответе Кабинет министров. Почти 17% назвали виновными народных депутатов, и около 7% украинцев указали таковыми олигархов.

При этом, по данным исследования, большинство украинцев – 25,6% – проголосовали бы за Зеленского, если бы выборы происходили на следующей неделе. Его конкуренты Перт Порошенко и Юрий Бойко набрали бы 13,7% и 12,0% соответственно:

Самыми наболевшими проблемами для граждан, по данным опроса, оказались: конфликт на Донбассе (60,7%), низкие зарплаты и пенсии (47,2%), а также повышение тарифов на коммунальные услуги (32,7%).

Отвечая на вопрос, о том в каком направлении развиваются события в стране, почти две трети граждан (64,8%) сказали, что в неправильном направлении, против всего 21,5% ответивших, что в правильном:

Как мы уже сообщали, 65% украинцев считают, что в государственным и официальным языком в стране должен быть только украинский, а русский может свободно использоваться.