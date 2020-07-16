Потребительские настроения украинцев за июнь резко ухудшились. Индекс потребительских настроений углубился в отрицательную зону на 11,2 пункта, до 6 5,1 пункта.

Индекс текущего состояния не изменился и составляет 54,8. Индекс экономических ожиданий в июне уменьшился на 18,8 пунктов до 71,9. Таковы данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений – это показатель, рассчитанный на основе высказываний людей разных социальных статусов о своем нынешнем состоянии и перспективах на будущее. Как правило, респонденты отвечают на вопросы об изменении благосостояния в последний месяц или год, сравнивают его с предыдущим периодом и рассказывают о планах.

Значение индекса вычисляют следующим образом: от доли положительных ответов отнимают долю отрицательных и к этой разнице добавляют 100, для избежания появления отрицательных величин.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Индекс равен 200 в том случае, если все респонденты положительно оценивают экономическую ситуацию. Он равен 100, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,4 пункта. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 17,6 пункта. Ухудшились и ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев ухудшились на 6,2 пункта.

В июне в сравнении с докарантинным мартом индекс потребительских настроений потерял 8 процентных пунктов. Индекс оценки текущего материального положения упал на 14. п.п. На 11 п.п. снизился индекс целесообразности делать крупные покупки.

"За время карантина потребители почувствовали ухудшение материального положения и стали более осторожными в отношении крупных покупок. В то же время индекс ожиданий относительно будущего личного дохода в июне остался на уровне марта: потребители надеются на возвращение дохода на привычный уровень в результате открытия экономики после карантина", – считают в Info Sapiens.

Исследование потребительских настроений в Украине с июня 2000 года проводила компания GfK Ukraine. С 2019 года им занимается Info Sapiens.

Потребительские настроения определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. Опросы сейчас проводятся только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическое отклонение не превышает 3,2%.

Напомним, примерно треть украинцев (32%) полагают, что нашей стране лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты, но 46% придерживаются противоположного мнения. Таковы данные опроса, который КМИС провел с 7 по 11 апреля.

К концу нынешнего столетия численность населения в 183 из 195 стран, за исключением притока иммигрантов, упадет ниже порога замещения поколений, необходимого для поддержания численности населения. Об этом сообщила международная группа исследователей. В 23 странах , включая Японию, Таиланд, Испанию и Украину, численность населения сократится на 50% и более. По данным исследования, в Украине в 2017 году проживало 44,69 млн человек, а в 2100 году останется 17,55 млн человек.