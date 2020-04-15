Среди украинцев преобладают противники сотрудничества с МВФ, – опрос КМИС

Сотрудничество с МВФ проддерживабт 32% украинцев, против выступают 46%

Примерно треть украинцев (32%) полагают, что сейчас нашей стране лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты, но 46% придерживаются противоположного мнения. Таковы данные опроса, который Киевский международный институт социологии (КМИС) провел с 7 по 11 апреля методом телефонного интервью.

У 74% опрошенных пока не возникало проблем на работе в связи с коронавирусом (в марте их было столько же). Но 17% предложили уйти в неоплачиваемый отпуск (в марте было 12%), уволиться по сокращению – 2% (2%), согласиться на снижение зарплаты – 6% (6%).

54% респондентов больше опасаются экономических последствий введения карантина, чем эпидемии коронавируса (в марте – 43%); 26% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине (34%); 13% не опасаются ли ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев (14%).

26% респондентов поддержали голосование Верховной Рады за закон о продаже земли, 60% - не поддержали.

Возникли у вас следующие проблемы на работе в связи с карантином?



Чего вы больше опасаетесь: эпидемии коронавируса в Украине или экономических последствий от введения карантина?

Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2 , 2 % для показателей близких к 50%, 2, 1 % - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10 %.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.