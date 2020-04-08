Автор 6033 правок к "антиколомойскому" законопроекту выдвинул три требования к властям
2020-04-08 12:14:00
Он уверяет, что судьба Игоря Коломойского ему "полностью безразлична"
Внефракционный народный депутат Антон Поляков, который подал 6033 поправки к законопроекту №2571-д, регулирующему процедуры банкротства и национализации банков, заявил, что может отозвать часть из них, если будут выполнены его условия.
Условия таковы:
- пересмотр принятого закона о рынке земли, чтобы его согласовали аграрии и поддержала общественность;
- отсрочка реализации второго этапа медицинской реформы, создание новой концепцию с учетом тех проблем, которые появились во время эпидемии коронавируса;
- отмена "антиФЛПовских законов".
"Если власть согласится принять озвученные мною требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки. Останутся только те моменты, которые для меня принципиальны", – написал депутат.
Он уверяет, что судьба Игоря Коломойского ему "полностью безразлична".
"Я не хочу, чтобы наш Народ стал заложником Национального банка", – пояснил мотивы своих действий при подаче поправок Поляков.
"В очередной раз руководство нашей страны выдвигает ультиматумы от имени МВФ и использует неконституционные методы, чтобы угодить западным кредиторам, – написал он. – Я хочу использовать все возможные правовые механизмы, которые остаются у независимого внефракционного депутата".
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. правок, больше всего - Антон Поляков.