Статистика коронавируса в Украине на 23 августа: более 1900 новых пациентов с COVID-19

По состоянию на утро 23 августа, в Украине зафиксировано 1987 новых случаев коронавируса (днем ранее – 2328), что является очередным антирекордом. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

За минувшие сутки зафиксированы 27 летальных случаев (днем ранее – 37), выздоровели 300 пациентов (ранее – 657).

Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса выявили 104 958 инфицированных, 52 235 пациентов выздоровели, 2 271 человек умер.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве – 307. Также более 100 случаев в Черновицкой (213), Тернопольской (184), Ивано-Франковской (169), Харьковской (146) и Одесской (121) областях.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 13 111 заболевших (146 за сутки);

– Киев – 11 814 (307);

– Черновицкая – 8926 (213);

– Ровенская – 8460 (77);

– Ивано-Франковская – 7805 (174);

– Харьковская – 7493 (169);

– Закарпатская – 6987 (102);

– Одесская – 5909 (121);

– Волынская – 5102 (50);

– Киевская – 4952 (71);

– Тернопольская – 4626 (119);

– Винницкая – 3592 (39);

– Житомирская – 2821 (87);

– Днепропетровская – 1966 (34);

– Хмельницкая – 1946 (42);

– Черниговская – 1468 (45);

– Запорожская – 1331 (44);

– Черкасская – 1286 (38);

– Донецкая – 1234 (19);

– Сумская – 1165 (20);

– Николаевская – 981 (43);

– Кировоградская – 764 (8);

– Полтавская – 642 (6);

– Херсонская – 334 (2);

– Луганская – 243 (11).

Данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине резко увеличилось число больных коронавирусом, которые имеют тяжелое течение заболевания.