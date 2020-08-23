Вопрос медицинских кадров в Украине стоит очень остро, – Степанов

Глава минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине вопрос медицинских кадров стоит очень остро.

Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, около 50 тысяч врачей находятся на пенсии.

"Если мы говорим о среднем возрасте врачей, то у нас на сегодняшний день в стране около 50 тысяч врачей пенсионного возраста, то есть уже находятся на пенсии. Вопрос кадров стоит очень остро", – сообщил Степанов.

Глава минздрава говорит, что в сельской местности не хватает около 8 тысяч врачей.

"Что касается сельской местности, то там не хватает около 8 тысяч врачей. Решение этого вопроса возможно через повышение заработной платы", – отметил Степанов.

Ранее Степанов говорил, что минимальная зарплата врача должна быть 20-25 тыс. грн. Также он отметил, что с сентября нынешнего года врачам повысят зарплату приблизительно на 3,5 тыс. грн. А в следующем году повышение заработной платы врачам заложат в тариф.