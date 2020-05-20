"Зарплата в $250 – не бедность". Зеленский о конце эпохи бедности в Украине

Президент рассказал, почему в стране еще на закончилась "эпоха бедности"

Президент Владимир Зеленский заявил, что конец эпохи бедности в стране не наступил из мирового кризиса. Об этом сообщила президент во время пресс-конференции у Мариинского дворца.

"Конец эпохи бедности в Украине полностью не наступил. Он не может наступить, когда кризис в мире. Когда вы получили бедную страну, вы должны делать шаги, должны ее менять, и это будет, мы боремся за это. У нас нет просто так денег, они не падают с неба", – заявил президент.

Также Зеленский отмети, что власти сейчас недостает миллиарда долларов, чтобы "еще немного помочь именно бедным людям".

Кроме этого, президент прокомментировал данные ЮНИСЕФ, в которых говорится, что 6млн украинцев могут оказаться за чертой бедности.

"У них мировая статистика, они сравнивают прожиточный минимум, а в целом средняя зарплата у нас меньше. Это не совсем адекватная (в хорошем смысле) информация об Украине. Кажется оценивалось, что это все люди, которые будут получать 5-6 тысяч гривен. И они считают, что они бедные. Да – это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. В них $ 250 – это мизерные зарплаты. У нас – это тоже маленькая зарплата, но не является бедностью", – подытожил президент.

По словам президента, в ближайшее время премьер-министр Денис Шмыгаль должен представить программу увеличения минимальных зарплат в стране.

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