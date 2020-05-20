Пресс-конференция Зеленского: журналисты массово жалуются на отказы в аккредитации

Украинские журналисты массово жалуются на отказы в аккредитации на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского. Получила отказ и редакция Фокуса.

"В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые примут участие в пресс-конференции Президента Украины, ограничено. Поэтому, к сожалению, вынуждены отказать Вам в аккредитации", - говорится в письме Офиса президента, полученном нашей редакцией.

Аналогичные письма получили многие украинские издания.

Так, отказ в аккредитации получили "Бабель", "Буквы", "Главком", The ukrainian week, Delo, "Тиждень", белорусская редакция "Радио свобода" (украинская редакция аккредитацию получила), Шустер Live.

Сначала получил отказ и 5 канал, но потом сотрудников телеканала все-таки аккредитовали.

Также не пустили на пресс-конференцию журналистку Янину Соколову, Михаила Ткача ("Схемы"), Сергея Гришина ("Ісландія"), Романа Скрипина (skrypin.ua).

В то же время аккредитацию получили сотрудники Шарий.нет, о чем сообщила в Facebook Ольга Шарий.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель накануне вечером написала в Facebook, что "к сожалению, аккредитовать всех не вышло".

"Не сомневаюсь, что завтра (20 мая, -ред.) станет ясно, что никаких "теплых ванн" Владимиру Александровичу не готовили", - добавила она.

Напомним, пресс-конференция Зеленского по итогам первого года президентства (20 мая 2019 года состоялась его инаугурация) начнется в 10:30 в парковой части Мариинского дворца.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время пресс-марафона президента Владимира Зеленского, который прошел 10 октября в Kyiv Food Market, ему вручили грамоту от Национального реестра рекордов за самую "продолжительную пресс-конференцию в мире".