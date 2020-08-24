"Герои не умирают". К Майдану движется Марш защитников

В центре Киева Марша защитников ко Дню Независимости Украины начал двигаться в сторону Майдана. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

В каждой колонне марша по 10 участников, которые держат между собой дистанцию. Все формирования объявили отдельно. Марш возглавляют матери погибших украинских бойцов.

В седьмой по счету колонне идут представители автономной республики Крым, так как "Крым – это Украина", отметили организаторы марша. В еще одной колонне идут представительницы женского ветеранского движения. Среди участников есть и члены гражданской организации "Центурия".

Стоит отметить, что в марше принимают участие военные из разных областей Украины, бойцы батальонов, бригад.

Участники Марша защитников скандируют "Герои не умирают", также некоторые участники скандируют "Донбасс - это Украина". На марше, ветераны АТО говорят, что не согласны с перемирием на Донбассе на условиях, которые принял президент Владимир Зеленский. Из-за этого, некоторые из бойцов собираются сегодня к Офису президента.

Колонны движутся медленно, при этом каждое формирования останавливается на перекрестке улиц Владимирской и Шевченко, принимая благодарности от людей.

Напомним, утром 24 августа в столице началось празднование Дня Независимости, в котором приняла участие президентская чета, военнослужащие и звезды шоу-бизнеса.