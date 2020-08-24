Утром 24 августа в столице началось празднование Дня Независимости, в котором приняла участие президентская чета, военнослужащие и звезды шоу-бизнеса.

В понедельник, 24 августа, в центре Киева началось торжественное празднование Дня Независимости Украины.

Официальные мероприятия начались в столице с молебна "Молитва о мире и благословение Украины" в Софии Киевской. В нем приняли участие президент Владимир Зеленский со своей супругой. Молитвы за Украину провозгласили предстоятели церквей и руководители религиозных организаций.

После этого, началась торжественная церемония вручения государственных наград на Софийской площади в Киеве. Президент наградил почетным званием "Заслуженные артист Украины" белорусского исполнителя Сергея Михалка, а также актера и композитора Михаила Фому, известного как DZIDZIO.

Наградами за весомы личный вклад в укрепление обороноспособности страны, мужество, образцовое выполнение служебных обязанностей и профессионализм были отмечены 16 украинских военнослужащих.

Также государственные награды были вручены и гражданским лицам, среди которых были врачи, учителя, ученые.

Кроме этого, Зеленский объявил о том, что в стране появятся две новые премии – имени Бориса Патона (за вклад в развитие науки) и имени Мирослава Скорика (за вклад в развитие музыкального искусства).

"С нами нет двух гениев современности, с которыми нам всем повезло жить в одно время ... двух великих украинцев которые, к сожалению, ушли от нас в этом году. Это два героя Украины – Мирослав Скорик и Борис Патон. Я направил в правительство письма об учреждении двух премий", – отметил президент.

Официальная торжественная часть награждения завершилась попурри из украинских песен в исполнении известных артистов. Отрывки из песен исполнили такие певцы, как Джамала, Александр Пономарев, Нина Матвиенко, Тарас Тополя, Потап, Олег Винник, Monatik, Ирина Билык, Руслана, Тина Кароль, Наталья Могилевская и другие.

Большинство песен исполнялись на украинском языке, хотя прозвучали и несколько русскоязычных отрывков.

Главные тезисы из речи президента собрали тут. Также в столице проходит альтернативное оппозиционное празднование - Марш защитников, за которым следит корреспондент Фокуса.