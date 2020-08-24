В марше примут участие ветераны АТО, а также пройдет отдельная протестная акция "Движение сопротивления капитуляции".

В понедельник, 24 августа, в Киеве у памятника Тарасу Шевченко собираются участники Марша защитников. В мероприятии собираются принять участие около 100-200 тыс. людей. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Также возле Красного корпуса Киевского национального университета собираются участники "Движения сопротивления капитуляции". Среди пришедших на акцию большое количество ветеранов АТО. Члены Нацкорпуса также пришли к Красному корпусу, но стоят отдельно от остальных.

В это же время, Марш защитников разбит на отдельные области, так на месте уже видны представители Харьковской, Николаевской, Запорожской и других областей.

Ожидается, что колонна ветеранов соберется к 11:30, а после двинется в сторону Майдана, разбившись на отдельные области.

В марше также собирается принять участие Нацкорпус, но его члены отправятся к центру отдельно от ветеранов. Самостоятельно пройдут и участники "Движения сопротивления капитуляции".

Также на месте сбров присутсвует новое движение Нацкорпуса, под названием "Центурия". Участинки уже собрались в колонну и собираются пройти маршем до Офиса президента.

На месте сборов пока нет украинских политиков, которые пришли бы поддержать ту или иную акцию ко Дню Независимости Украины.

Напомним, в понедельник, 24 августа, в День Независимости Украины центр Киева усиленно охраняют правоохранители. Улицы также перекрыты для автотранспорта и пешеходов.