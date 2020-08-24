Самый высокий флаг Украины сделан по технологии, разработанной в 2018 году в Днепре

В Киеве накануне Дня Национального Флага подняли самый высокий флаг страны. Флагшток высотой 90 метров, расположенный на Печерских холмах, позволяет увидеть флаг даже на расстоянии. О технологиях, которые легли в основу этого проекта, рассказал в Facebook Юрий Голик.

«Ранее самый высокий Флаг Украины был установлен нами в Днепре в 2018 году. 72 метра. И наша Команда в Днепропетровской ОГА, и Киев заявили об установке флага в 2017 году. Мы в Днепре сделали это за год. Наш проект вместе с парком вокруг Флага стоил порядка 20 миллионов гривен. В Киеве собирались сделать Флаг за сумму в несколько раз больше», - вспоминает Голик, который в 2015 – 2019 годах занимал должность советника главы Днепропетровской обладминистрации.

Именно по проекту Днепра и был создан киевский флаг. На опубликованных Голиком фото можно сравнить оба объекта (первый – Днепр, второй - Киев).

Отчет Днепропетровской ОГА о проделанной за 4 года работе находится в открытом доступе. «Наша Команда реализовала массу уникальных проектов. Знания и технологии бесплатно передаем всем желающим», - добавил он.

Ранее Юрий Голик показал, как выглядят лучшие украинские детские клиники на примере Больницы им. Руднева в Днепре и Охматдета в Киеве.