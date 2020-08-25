Атаковали с неба. На Донбассе боевики нарушили перемирие

В понедельник, 24 августа, боевики один раз обстреляли позиции ВСУ, несмотря на перемирие, действующее в зоне вооруженного конфликта на Донбассе с 27 июля.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В то же время, за минувшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Майорской враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате этой провокации боевиков потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

"С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности боевых бригад ВСУ по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере", - добавили в пресс-центре.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече лидеров "Нормандского формата" в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе, что позволит двигаться дальше для окончания войны.