Если речь идет о потребностях простых людей, поставка воды в Крым возможна, – Кравчук

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым, если полуостров столкнется с гуманитарной катастрофой.

Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

Первый президент Украины отметил, что речь идет о помощи простым людям, гражданам Украины.

“Если какая-то гуманитарная катастрофа произойдет, связанная с водой, то людям можем дать воду”, – сказал Кравчук.

Он при этом исключил возможность подачи воды для промышленных предприятий на полуострове и военных нужд России.

По его словам, граждане Украины “в жизни никогда” не пойдут на то, чтобы поставлять воду “промышленным предприятиям, военным базам и т.п.”.

Отметим, нынешний год стал одним из самых засушливых для Крымского полуострова. Зимой не было снега, весной – практические не было дождей. Считается, что это самая сильная засуха за последние 100 лет.

По данным оккупационной администрации полуострова, водохранилища заполнены в несколько раз ниже плановой нормы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее тоже заявил, что в Украине не исключают начало поставок пресной воды с материковой части в аннексированный Россией Крым, если на полуострове начнется гуманитарная катастрофа.