В поездах дальнего следования появилась военизированная охрана

С 25 августа "Укрзализныця" начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами собственных работников военизированной охраны, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать поезда:

№10/9 Мариуполь – Киев

№29/30 Киев – Ужгород

№38/37 Киев – Запорожье

№49/50 Киев – Трускавец

№63/64 Харьков – Киев

№79 80 Днепр – Киев

№92/91 Львов – Киев

№102/101 Киев – Херсон

№106/105 Одесса – Киев

№136/135 Киев – Покровск

По словам министра, в дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

Напомним, в марте "Укрзализныця" совместно с Нацполицией организовали сопровождение правоохранителями пассажирских поездов дальнего следования на маршрутах "Николаев - Киев - Ровно" и "Одесса - Москва".

Ночью 31 июля в поезде №84 сообщением "Киев-Мариуполь" неизвестный мужчина ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, напал на нее и пытался изнасиловать. Спустя сутки женщина опубликовала свое селфи с разбитым лицом.

После этого в "Укрзализныце" заявили о необходимости вернуть в поезда правоохранителей. "Укрзализныця приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость возбновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", – сообщается на сайте УЗ.

Но в МВД сказали, что такую охрану УЗ должна будет оплачивать.