В поездах дальнего следования появилась военизированная охрана
С 25 августа "Укрзализныця" начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами собственных работников военизированной охраны, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать поезда:
- №10/9 Мариуполь – Киев
- №29/30 Киев – Ужгород
- №38/37 Киев – Запорожье
- №49/50 Киев – Трускавец
- №63/64 Харьков – Киев
- №79 80 Днепр – Киев
- №92/91 Львов – Киев
- №102/101 Киев – Херсон
- №106/105 Одесса – Киев
- №136/135 Киев – Покровск
По словам министра, в дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.
Напомним, в марте "Укрзализныця" совместно с Нацполицией организовали сопровождение правоохранителями пассажирских поездов дальнего следования на маршрутах "Николаев - Киев - Ровно" и "Одесса - Москва".
Ночью 31 июля в поезде №84 сообщением "Киев-Мариуполь" неизвестный мужчина ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, напал на нее и пытался изнасиловать. Спустя сутки женщина опубликовала свое селфи с разбитым лицом.
После этого в "Укрзализныце" заявили о необходимости вернуть в поезда правоохранителей. "Укрзализныця приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость возбновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", – сообщается на сайте УЗ.
Но в МВД сказали, что такую охрану УЗ должна будет оплачивать.