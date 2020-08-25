В Киеве нетрезвый майор совершил наезд на девушек, стоявших у входа в здание

На территории воинской части на улице Зоологической водитель "Тойота Приус" совершил наезд на трех курсанток военного вуза, говорится в официальном сообщении столичной полиции.

Предварительно установлено: водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на трех курсанток, которые стояли возле административного здания. Девушки получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Водителя, 1974 года рождения , задержали. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

Как сообщает телеграм-канал dtp.kiev.ua, за рулем автомобиля был военнослужащий, майор.

По сообщениям медиков, двоим пострадавшим уже пришлось ампутировать по одной ноге.

Пострадавшие девушки в этом году стали курсантами военно-медицинского вуза. Они пришли получать военную форму и попали в ДТП.

Как сообщают в соцсетях, автомобиль виновника ДТП с 2017 года числится в розыске. На него также наложено обременение.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на два месяца Антона Желепу, подозреваемого в совершении ДТП с четырьмя жертвами. Выход под залог судья исключил