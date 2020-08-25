В Киеве нетрезвый майор совершил наезд на девушек, стоявших у входа в здание

Украина
По сообщениям медиков, двоим пострадавшим уже пришлось ампутировать по одной ноге.

На территории воинской части на улице Зоологической водитель "Тойота Приус" совершил наезд на трех курсанток военного вуза, говорится в официальном сообщении столичной полиции.

Предварительно установлено: водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на трех курсанток, которые стояли возле административного здания. Девушки получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Водителя, 1974 года рождения , задержали. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

Как сообщает телеграм-канал dtp.kiev.ua, за рулем автомобиля был военнослужащий, майор. 

По сообщениям медиков, двоим пострадавшим уже пришлось ампутировать по одной ноге.

Пострадавшие девушки в этом году стали курсантами военно-медицинского вуза. Они пришли получать военную форму и попали в ДТП.

Как сообщают в соцсетях, автомобиль виновника ДТП с 2017 года числится в розыске. На него также наложено обременение.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на два месяца Антона Желепу, подозреваемого в совершении ДТП с четырьмя жертвами. Выход под залог судья исключил