Статистика коронавируса в Украине на 26 августа: количество случаев перевалило за 110 тысяч

По состоянию на утро 26 августа, в Украине было зафиксировано 1670 случаев коронавируса, 36 больных умерло и 584 – выздоровели. Отметим, что 25 августа, в Украине было зафиксировано 1658 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Одесской (186), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170) и Ивано-Франковской (167) областях. В Киеве – 95 новых случаев

За все время пандемии в Украине зафиксировано 110 085 случаев коронавируса.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 13 560 заболевших (171 за сутки);

– Киев – 12 248 (95);

– Черновицкая – 9 541 (170);

– Ровенская – 8 737 (93);

– Ивано-Франковская – 8 321 (167);

– Харьковская – 7 984 (177);

– Закарпатская – 7 143 (80);

– Одесская – 6 352 (186);

– Волынская – 5 221 (34);

– Киевская – 5 211 (96);

– Тернопольская – 5 104 (181);

– Винницкая – 3 677 (28);

– Житомирская – 2 959 (36);

– Хмельницкая – 2 062 (15);

– Днепропетровская – 2 055 (5);

– Черниговская – 1 570 (18);

– Запорожская – 1 439 (32);

– Черкасская – 1 305 (5);

– Донецкая – 1 256 (18);

– Сумская – 1 269 (23);

– Николаевская – 1 023 (19);

– Кировоградская – 771 (2);

– Полтавская – 684 (7);

– Херсонская – 346 (9);

– Луганская – 247 (3).

Данных из временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.