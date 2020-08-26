Стали известны подробности подрыва военных на Донбассе

Двое украинских военных на Донбассе подорвались 25 августа на противопехотной мине.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Бойцы подорвались на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2 во время осмотра местности.

"В результате взрыва они получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении. Состояние их здоровья удовлетворительное", – сказано в сообщении.

По данным штаба, мина была заброшена дистанционным методом, и противник на Донбассе прибегает к таким провокациям.

Недавно в зоне военного конфликта на Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб старший лейтенант Владимир Рудик.

24 августа боевики один раз обстреляли позиции ВСУ, несмотря на перемирие, действующее в зоне вооруженного конфликта на Донбассе с 27 июля.