Закричал: "Аллаху акбар" и взорвал гранату. Подробности взрыва в общежитии полигона "Десна"

Стали известны обстоятельства, при которых прогремел взрыв на территории учебного центра "Десна" в понедельник, 24 августа.

Как сообщили СМИ источники в правоохранительных органах, в общежитие военнослужащих, которое расположено на территории учебного центра, по приглашению 25-летнего старшего солдата пришли две его знакомые девушки. Эти трое, а также 22-летний солдат и 21-летняя младший сержант в одной из комнат общежития совместно употребляли спиртное.

Место происшествия

Позже одна из приглашенных и девушка — младший сержант начали в шутку обливать друг друга водой. Девушки забежали в ванную комнату и закрылись, чем оказался недоволен отдыхавший в этой же компании солдат.

Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, в том числе обломки взрывного устройства.

Солдат потребовал открыть дверь, угрожая применить боевую гранату. Когда девушки открыть отказались, прокричал что-то похожее на "Аллаху акбар", после чего и прогремел взрыв.

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"Подрывник" от полученных при взрыве травм погиб на месте. Старший солдат, младший сержант и девушка, которая находилась рядом с ней в момент взрыва, получили многочисленные проникающие осколочные ранения и были госпитализированы.

"Они были доставлены в военный госпиталь и дальше эвакуированы в Киевский военный госпиталь", — пояснил руководитель 169-го учебного центра "Десна" Виктор Николюк.

По его словам, гражданская девушка, которая получила ранения, находится в тяжелом состоянии.

Одной из гостий удалось остаться целой и невредимой.

Как пишет местное издание Чеline, взрыв был такой силы, что разнес комнату и выбил окна. Погибший 22-летний хозяин комнаты — уроженец Днепропетровской области. После срочной службы остался служить по контракту.

Сельчане сообщают, что нередко слышали из окон военного общежития крики и брань.

Сейчас следователи выясняют, как гости из соседнего поселка прошли на закрытую территорию общежития и кто принес гранату. В 169-м учебном центре "Десна" готовят личный состав разных родов войск, на территории центра размещены и казармы, и семейные общежития. Теоретически попасть в "Десну" можно только через пропускной пункт.

"У нас работает СБУ, предоставляем полностью всю информацию, которая необходима. Работает две комиссии по проверке складов боеприпасов", — добавил Николюк.

Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство". Предварительно причиной взрыва в учебном центре назвали "личную небрежность и пренебрежение мерами безопасности военнослужащими".