Часть трассы Киев-Чоп перекроют из-за учений боевой авиации

27 августа в связи с проведением военных учений будет перекрыто движение на трассе Киев-Чоп.

Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования "Центр".

"В связи с проведением плановых учений и перемещением техники, в четверг 27 августа 2020 года с 16:00 до 19:00 движение транспорта на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района будет ограничено", – сказано в сообщении.

Сообщается, что учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан.

К учениям привлекается личный состав и ВВТ, в том числе авиационная компонента воинских частей воздушного командования Центр.

Напомним, 13 мая на Донбассе в зоне операции Объединенных сил во время плановых учений погибли двое украинских военных.