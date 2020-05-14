В зоне ООС во время плановых учений погибли двое военных

Обстоятельства выясняются

13 мая на Донбассе в зоне операции Объединенных сил во время плановых учений погибли двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы и представители военной службы правопорядка.

"Вчера, 13 мая, во время плановых учений в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", – говорится в сообщении.

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